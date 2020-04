Morto il giornalista sportivo Franco Lauro

È morto oggi a Roma il giornalista Rai, conduttore televisivo e telecronista sportivo italiano Franco Lauro. Il giornalista aveva 58 anni ed era uno dei massimi esperti ed appassionati di calcio e basket. Il giornalista, a quanto si apprende, sarebbe deceduto nella sua abitazione a causa di un infarto. A trovare morto il telecronista sono stati i carabinieri di San Lorenzo in Lucina avvisati da un'amica che non ne aveva notizie da due giorni.

I militari sono arrivati sul posto con il 118 che ne ha constatato il decesso avvenuto comunque per cause naturali. Lauro era nato a Roma il 25 ottobre 1961 e prima di entrare in Rai aveva lavorato per qualche anno in alcuni giornali locali e radio private romane. Si era specializzato nel calcio mercato. In tv aveva esordito nel 1981 in un'emittente locale. Per due anni era stato anche lo speaker ufficiale del Palazzo dello Sport.