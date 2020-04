Trail: Anche il Tor des Geants in campo contro il coronavirus

RESTIAMO A CASA - Apre alle 12 di oggi venerdì 20 marzo alle ore 12 su 100x100trail.com la vendita dei pettorali solidali e ambientali dell'ultratrail TorX, il cui ricavato sarà devoluto dagli organizzatori di VdA Trailers a enti e associazioni impegnati in prima fila in ambito sanitario e ambientale. Quest'anno i fondi andranno alla ricerca per la lotta al Covid-19 e sarà devoluto l'intero ammontare, senza trattenere il costo vivo per il corridore in gara. Sono in vendita 20 pettorali TOR330-Tor des Géants e 10 pettorali TOR130-Tot Dret.

Lo scorso anno il ricavato era stato utilizzato per finanziare lo studio e le attività relative alla diminuzione dell’impatto ambientale sul territorio; le iniziative erano state condotte dalla Cooperativa Erica nell'ambito del progetto Ecolotor e previste dalla Carta di Courmayeur per gli eventi sportivi a basso impatto ambientale, di cui VdA Trailers è stata ideatrice e firmataria insieme al ministero dell'Ambiente.