Ciclismo: La Classicissima Milano-Sanremo si corre da casa

Il Covid-19 ha fermato la storica 'Milano-Sanremo' ma non l'inventiva degli organizzatori dell'evento, che rilanciano con la possibilità di far pedalare da casa gli ultimi 57 km della Classicissima di Primavera. RCS Sport insieme a Garmin Edge e Tacx ha infatti ideato la Milano-Sanremo Virtual Experience, iniziativa tecnologica che permetterà di vivere una delle competizioni più importanti del ciclismo mondiale pedalando virtualmente sul percorso.

Per rivivere da protagonista gli ultimi emozionanti chilometri della Milano-Sanremo è indispensabile possedere un ciclocomputer Garmin Edge compatibile (come Edge 520, Edge 530, Edge 820, Edge 830, Edge 1000 e Edge 1030) che ospiterà il tracciato su cui pedalare, nonchè uno smart trainer di nuova generazione come un rullo interattivo Tacx o di altri brand ma con le stesse funzionalità, dove applicare la bicicletta.

Per accedere al percorso l’utente dovrà entrare gratuitamente nel portale Garmin Connect, iscriversi al gruppo ‘Milano-Sanremo Virtual Experience’ (https://www.garmin.com/it-IT/blog/milano-sanremo-virtual-experience-2020/) e dal calendario del gruppo dovrà cliccare sul box di sabato 21 marzo: una successiva finestra lo guiderà verso il download della traccia che andrà installata sul proprio Edge, a sua volta preventivamente 'accoppiato' con il rullo. A quel punto il ciclista potrà pedalare simulando esattamente le stesse salite e discese della parte finale della Classicissima.

Per gli utenti Tacx Desktop App sarà possibile importare la traccia anche nella propria piattaforma e pedalare così davanti a uno schermo (computer, tablet e smartphone) in modalità mappa satellitare, così da rendere l’esperienza virtuale della Milano Sanremo ancora più immersiva. Gli iscritti al gruppo ‘Milano-Sanremo Virtual Experience’ parteciperanno automaticamente alla sfida degli infaticabili: a chi realizzerà più chilometri nella settimana dall 22 al 29 marzo Garmin riconoscerà uno speciale riconoscimento. RCS Sport premierà invece tutti coloro che parteciperanno alla Virtual Experience con uno sconto di 10 euro per l’iscrizione alla 'Gran Fondo Il Lombardia 2020'.

Le gare 'virtuali sono: La Cipressa e Poggio di Sanremo. La Cipressa misura 5,6 km ad una pendenza media del 4,1% e presenta una discesa molto tecnica che riporta sulla SS1 Aurelia. A 9 km dall’arrivo inizia la salita del Poggio di Sanremo (3,7 km a meno del 4% di pendenza media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento). Dopo la discesa gli ultimi 2 km su lunghi rettilinei cittadini. Da segnalare a 850 m dall’arrivo una curva a sinistra su rotatoria e ai 750 m dall’arrivo l’ultima curva che immette sul rettilineo finale di via Roma, tutto su fondo in asfalto.