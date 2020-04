Le Fiamme Oro scelgono Bullish per gli accessori in pista

In qualsiasi disciplina sportiva gli atleti hanno bisogno di contare su accessori di prima qualità, che siano comodi e in grado di non ostacolare, ma piuttosto supportare le loro prestazioni. Una necessità stringente soprattutto tra i professionisti degli sport invernali, che hanno bisogno di una quantità maggiore di attrezzature e accessori per svolgere la loro attività.

I campioni di sci, per esempio, hanno sempre bisogno di articoli per contrastare il freddo, sciare in sicurezza e, al contempo, sfoggiare outfit eleganti e accattivanti.



Il Gruppo Sportivo Fiamme Oro ha ritrovato tutte queste caratteristiche negli accessori a marchio Bullish, celebre per le sue proposte variegate e di alta qualità e, soprattutto, per l’impegno nel realizzare modelli sempre più innovativi di scaldacollo sportivo, attualmente disponibile in numerosi tessuti, colorazioni e fantasie.

Perché le Fiamme Oro hanno scelto Bullish

Il Gruppo Sportivo Fiamme Oro è il gruppo sportivo ufficiale della Polizia di Stato e la sua storia è costellata di importanti successi.



Fondato nel 1954, il Gruppo attualmente è presente in 41 discipline e i suoi atleti partecipano regolarmente alle manifestazioni sportive più prestigiose a livello mondiale, tra cui spiccano ovviamente i Giochi Olimpici: in questo contesto, nel corso degli anni, hanno collezionato un totale di 78 medaglie, oltre ai 275 titoli mondiali e i 278 europei.

La collaborazione tra le Fiamme Oro e Bullish nasce nel 2018: il gruppo sportivo ha scelto, quindi, per i suoi atleti, un leader di mercato che lavora costantemente per offrire agli sportivi, ma non solo, i migliori prodotti sotto tutti i punti di vista. Nel catalogo dell’azienda è disponibile un ampio numero di scaldacollo, da quelli più alla moda, come quello brandizzato Swarovski, a quelli più classici e sportivi.

Sicuramente, una delle ragioni che ha spinto il Gruppo a collaborare con Bullish risiede nel fatto che i suoi prodotti sportivi vantano dell’innovativa tecnologia

Polar Bear, ideata proprio nei laboratori dell’azienda e pensata per offrire le massime prestazioni, senza scendere a compromessi sul piano della comodità.

Cos'è la Polar Bear Technology

La Polar Bear Technology è una nuova tecnologia all'avanguardia ideata da Bullish, grazie alla quale tutti gli accessori sono classificati come Wind Stopper, Cold Protection e Light Weight: ciò significa che questi scaldacollo proteggono dal vento e dal freddo rimanendo, ciononostante, estremamente leggeri. Per questo motivo, gli accessori dotati della Polar Bear Technology risultano la soluzione ideale per gli sciatori professionisti.

Gli scaldacollo caratterizzati da questa tecnologia vengono realizzati anche nel rispetto delle ultime tendenze in fatto di moda e stile. È infatti possibile scegliere tra un’ampia gamma di sfumature cromatiche, così da optare per lo scaldacollo che meglio si abbina alla propria tenuta da sci o divisa.



Il tessuto scelto per realizzare gli scaldacollo con la Polar Bear Technology è il pile, a cui è stata conferita una particolare sofficità, grazie a speciali studi effettuati.

Come assicurarsi gli scaldacollo Bullish

Gli articoli si possono trovare sul sito Bullish.it: oltre agli scaldacollo, sono disponibili anche cappelli e passamontagna e, come detto, sono disponibili alla vendita non solo per le organizzazioni professionistiche, ma anche per i singoli privati.

Insomma, gli articoli Bullish sono l’ideale per chiunque stia cercando degli accessori sportivi con alte prestazioni e con design accattivanti, per essere protetti dalle difficoltà della montagna e della neve, senza rinunciare alla comodità.