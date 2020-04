Dominik Paris presto papà per la seconda volta. Entro aprile la compagna Kristin darà alla luce il fratellino (o la sorellina) di Niko

La buona notizia di Pasqua è che la famiglia di Dominik Paris sta per allargarsi. Il campione del mondo di superG, in fase di riabilitazione dopo l'infortunio dello scorso gennaio a Kitzbuehel, sta infatti per avere un secondo figlio dalla compagna Kristin. Il nuovo arrivo è atteso entro il mese di aprile, e la famiglia non vuole scoprire in anticipo se si tratterà di un maschietto o di una femminuccia. Il nuovo nato arriverà quasi due anni dopo il primogenito, Niko, che sta quindi per diventare fratello maggiore.Tanti complimenti al nostro campione e alla sua famiglia!