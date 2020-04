Sci: Presidente Fisi AOC, 'grande stagione passata; ora momento difficile per tutti'

Capire come e quando si potrà impostare la prossima stagione, che cosa ha determinato quella conclusa anzitempo in termini di graduatorie, fare i conti con i problemi economici che l'emergenza sanitaria sta provocando in tutti i settori del Paese.

Sono i principali temi sui quali i Comitati Fisi stanno ragionando, tra questi il Comitato Alpi Occidentali, che comprende la Valle d'Aosta, presieduto da Pietro Blengini. Dal punto di vista sportivo agonistico è stata un'annata decisamente positiva, con le medaglie di Edoardo Saracco (sci alpino) e Marco Barale (biathlon) ai Giochi Olimpici Invernali della Gioventù di Losanna 2020, i successi di Marta Bassino in Coppa del mondo di sci alpino, la crescita di Lorenzo Romano e Daniele Serra (fondo), i buoni risultati generali nel biathlon e nel fondo giovanile. Lo stop forzato ha interrotto sul più bello le competizioni, lasciando tutto in sospeso.

Per il presidente del Comitato Fisi AOC Pietro Blengini "la stagione è andata bene per noi da un punto di vista sportivo, siamo soddisfatti. Diversi atleti si sono distinti, da quelli di livello più alto ai giovani, nello sci alpino come nel biathlon e nel fondo. Purtroppo l'annata si è chiusa repentinamente, ora dovremo capire come si farà con le graduatorie". La Fisi dovrà infatti assumere presto una decisione per capire come rapportarsi con le squadre.

"E' una situazione un po' complicata - sottolinea Blengini - vi sono anche dei problemi di carattere economico, indubbiamente, la Fisi è in difficoltà come tutte le federazioni. Per salvare il tesseramento è determinante, per noi, poter contare sugli sci club. Sarebbe fondamentale, quindi, che questi potessero beneficiare di qualche finanziamento".

Per il momento la Federazione ha stanziato una somma di 500 euro per ogni sci club, da scalare sull'affiliazione del prossimo anno. "Un aiuto che ho apprezzato - commenta Blengini - anche se per alcune realtà è una cifra purtroppo non sufficiente. E' un momento non facile ma lo è per tutto il Sistema Italia." Nei prossimi giorni i Comitati Fisi dovranno confrontarsi nuovamente sulle eventuali richieste da sottoporre al Governo Conte.