Slitta al 2021 la prima edizione del Soirée Vertikal Allo studio una gara “0” a scopo benefico

L’organizzazione del circuito serale e infrasettimanale Soirée Vertikal ha deciso di cancellare la prima edizione e di posticipare tutto alla primavera del 2021. In una situazione così delicata dal punto di vista sanitario, non ci sono altre soluzioni, anche se c’è l’idea di realizzare una gara “0” per testare la formula e per devolvere parte del ricavato in beneficienza.

Non c’è ancora una data per questa prova che si svolgerà solo e quando l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 sarà rientrata. Potrebbe trovare spazio a inizio o alla fine dell’estate, ma tutto dipenderà dalla situazione in continua evoluzione e da eventuali nuove restrizioni.

Intanto gli organizzatori stanno già lavorando al calendario 2021 ed entro fine anno lanceranno le date per quella che sarà la prima edizione.

I concorrenti iscritti all’intero circuito potranno mantenere valida la quota versata oppure chiedere il rimborso totale a Wedosport, comunicando la propria scelta entro fine aprile.

Tutte le quote di coloro che avevano invece aderito alla singola prova saranno restituite nei prossimi giorni.