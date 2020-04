Hockey: Supporters HC Aosta avviano raccolta fondi per ospedale Parini

Si mobilita contro il Coronavirus il gruppo Supporters Hockey Club Aosta, che ha deciso di sostenere medici e infermieri dell'ospedale Parini con una raccolta fondi avviata sul portale accreditato gofundme.com.

In questo momento, ci troviamo ad affrontare la partita più difficile per l'Italia e per la nostra regione - si legge nella presentazione dell'iniziativa ideata da Andrea Enrietti e Sonny Perino - cogliamo dunque l'occasione per dare un messaggio di supporto a tutti i medici e operatori sanitari impegnati in prima linea".

L'obiettivo è di raccogliere cinquemila euro nel più breve tempo possibile, da bonificare sul conto corrente del Parini.