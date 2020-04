Calcio: I soldi delle multe delle società Dilettanti agli ospedali italiani

Le società calcistiche della Lega Nazionale Dilettanti-Lnd fan­no sentire la loro voce in questo momento di grande difficoltà per la Sanità italiana in lotta h24 con il Coronavirus.

"Cene sociali e riunioni sono rinviate a momenti migliori - sottolinea Cosimo Sibilia, presidente della Lnd - e dunque propongo di donare l'ammontare delle multe societarie ai nostri ospedali italiani, dove medici e infermieri in questi giorni combattono in prima linea questa difficile battaglia".

Lo scorso anno la cifra complessiva delle multe alle società dilettanti ha superato quota 20.000 euro.

"Noto con soddfisfazione che tutti stanno compiendo autonomamente gesti di solidarietà da Nord a Sud -prosegue Sibilia - dai sodalizi della serie D fino a quelli di terza categoria, senza distinzio­ni, per dimostrare la vicinanza a tutti quelli che soffro­no, ai medici ed operatori sani­tari. Donare il fondo delle multe rappresenta un modo unitario di partecipare a questa lotta".