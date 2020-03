Bocce: Sono cinque i campioncini valdostani che si preparano agli Italiani di specialità

Per aver ottenuto i migliori risultati al Master Regionale di qualificazione under 15/18 di tiro di precisione e di tiro progressivo, cinque giovani bocciatori valdostani hanno conquistato il pass per i Campionati Italiani di specialità di bocce.

I Campionati si svolgeranno a settembre a Savona, e per la Valle d'Aosta saranno in campo Natalie Gamba sia nel progressivo che nel precisione under 18; Mattia Falconieri nel tiro di precisione under 18; Federico Golfetto e Gabriele Pascariu nel progressivo under 15 mentre Emile Neyroz si è qualificato nel tiro di precisione under 15.

Il Master regionale Under 15/18, ultima gara disputata in Valle lo scorso 29 febbraio prima dello stop deciso per l'emergenza Coronavirus, è stato organizzato dalla Società Bassa Valle Helvetia