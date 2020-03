Il Fenusma ha detto addio al suo Kaka

"Oggi, con il cuore colmo di amarezza, salutiamo un un'amico, un compaesano, il nostro fedele guardaline". Così la società sportiva di media Valle Fenusma 2008 ha annunciato la scomparsa di Tonino 'Kaka' Rocca, figura simbolo della squadra valdostana di Prima categoria, morto la scorsa settimana all'età di 74 anni per l'improvviso aggravamento del suo stato di salute. Una carriera giovanile da calciatore dilettante, poi l'attività 'a bordocampo' per raggiunti limiti di età, ma sempre svolta con la passione e la serietà di sempre.

"Non possiamo essere vicini alla famiglia in questo triste momento - commenta il presidente del Fenusma - ma il nostro pensiero e tutto il nostro affetto va a loro". Nel rispetto delle norme restrittive di prevenzione del Coronavirus, le esequie di Rocca non saranno celebrate.