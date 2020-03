Atletica: Oggi al Fidal prova a ridisegnare i calendari

I vertici della Federazione italiana di atletica-Fidal si riuniscono via Skype oggi, venerdì 27 marzo, per ridefinire gli scenari futuri del calendario gare e quindi per capire come muoversi in una stagione già ampiamente compromessa della pandemia del Coronavirus.

Sarà difficile che l'Italia sia dichiarata corona-free prima di giugno-luglio, anche perchè servono per la dichiarazione di cessazione della pandemia due cicli di incubazione completa senza positività, ovvero 30 giorni.

Quindi dal giorno dell’ultimo caso accertato di contagio in Italia a quello di inizio dell’attività dovranno passare almeno 30 giorni.L'ipotesi più probabile è che i contagi raggiungano l'attesa 'quota zero' tra luglio e agosto, concedendo due mesi di calendario, compresi gli Europei di Atletica a Parigi.

Se, malauguratamente, la pandemia continuasse fino a fine settembre e oltre, la stagione estiva dell'atletica e più in generale dello sport semplicemente potrebbe solo rimandare tutto al 2021.