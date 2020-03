Malagò sul rinvio dei Giochi di Tokyo 2020 'Scelta giusta e doverosa'

“Si tratta di una decisione eccellente e presa a tempo record tenendo presente gli interessi che cisono in ballo. Non si era mai verificato uno spostamento dei Giochi Olimpici se non in occasione di eventi bellici", ha commentato Malagò.

"Il fatto che si possano disputare entro l’estate del 2021 - ha aggiunto - vuol dire che esiste la volontà di considerare ogni opzione temporale possibile, anche l’eventualità che si disputino in primavera".

Infatti, ci sono molte Federazioni Internazionali che hanno già dato disponibilità a riprogrammare le loro manifestazioni nel 2021, considerando la preminenza dei Giochi Olimpici.

"Il mio pensiero - ha cocnluso Malagò - va agli atleti, a chi si è espresso sul futuro e a chi sta valutando cosa fare. Credo che i nostri campioni – soprattutto quelli più esperti – possano offrire un altro esempio di passione e di determinazione, diventando nel 2021 il simbolo dei Giochi di Tokyo”.