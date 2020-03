Ginnastica: Allenamento via web per le atlete del Club des Sports

"Se il settore sci ha dovuto fermarsi del tutto, con la ginnastica abbiamo voluto offrire un servizio per proseguire in qualche modo la nostra attività, in un periodo complesso, in cui non esiste normalità".

Così Stefano Carrel, presidente del valdostano Club des Sports, annuncia che le ginnaste del Club riprendono l’attività di trainingi, "con la speranza di tornare presto a gareggiare e a incontrarsi".

Nessuna violazione dei Decreti, ovviamente: la società sportiva ha messo a punto un sistema che permette di sfruttare la tecnologia e una piattaforma di videoconferenze utili anche per sessioni di allenamento. Da una parte saranno collegate le istruttrici che di solito seguono le atlete in palestra, dall’altra le giovani ginnaste che verranno monitorate a distanza e che riceveranno consigli e correzioni. Il programma degli allenamenti non cambia, resta quello tradizionale, ma anziché darsi appuntamento in palestra, basterà collegarsi con smartphone, tablet e computer per partecipare alle sessioni virtuali.

"Vogliamo anche trasmettere un messaggio alle ragazze: è importante continuare ad allenarsi, rimanendo ovviamente a casa - precisa Carrel - sappiamo bene che questo non può certo essere considerato un vero e proprio allenamento è però un modo per rimanere in contatto e per non abbandonare i rapporti costruiti nel tempo, attraverso una piattaforma riservata solo ed esclusivamente alle tesserate, con l’obiettivo di scandire il tempo a giornate davvero particolare, prive di routine.

Due le tipologie di lezioni, una riservata ai corsi base con l’intento di #restareuniti, l’altra mirata al settore agonistico che potrà lavorare quattro volte la settimana su danza moderna e classica e altre tipologie di esercizi.