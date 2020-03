Lo Stade Valdotain di rugby scende in campo contro il Coronavirus: la raccolta fondi per sostenere il personale sanitario del Parini, avviata da capitan Gontier e C., ha superato in pochi giorni quota 4.000 euro e si fermerà per un primo step una volta raggiunti i 5.000 euro.

E’ possibile effettuare un bonifico entro venerdì 27 marzo sul conto IT 16 F 08587 31730 000040105280) con causale “EROGAZIONE LIBERALE PER RACCOLTA FONDI OSPEDALE PARINI”.