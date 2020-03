Coppa del mondo: le sette stelle della FISI nella stagione 2019/20

Non sarà facilmente dimenticata questa stagione 2019/20 degli sport invernali, vuoi per l'epilogo drammatico che ha forzato alla chiusura anticipata di quasi tutte le discipline, ma soprattutto per i grandiosi successi che campioni azzurri hanno saputo cogliere. Successi epocali, come la vittoria della Coppa del mondo generale femminile da parte di Federica Brignone, prima azzurra di sempre a riuscire nell'impresa; o come l'en plein composto di quattro medaglie ai Mondiali di casa e la seconda Coppa del mondo assoluta consecutiva di Dorothea Wierer.

Non sono da meno il terzo centro in sei anni della Coppa di snowboardcross da parte di Michela Moioli, ormai da anni leader della disciplina e, per rimanere sulla tavola, il trionfo di Roland Fischnaller - che, come il vino, invecchiando migliora - nella Coppa di parallelo. Simone Origone procede nell'ampliare la sua collezione di Coppe del mondo di sci velocità e quest'anno è arrivato a quota 12.

In una stagione più che dimezzata, Robert Antonioli ha saputo comunque tornare alla vittoria del trofeo più grande dello sci alpinismo, mentre nello slittino naturale ci sono state le conferme per Evelyn Lanthaler e il doppio Patrick Pigneter e Florian Clara.

Ci sono poi le non meno importanti coppe di specialità vinte dagli azzurri: a partire dalle due di Brignone, in gigante e combinata alpina, quella di Wierer nella mass start e quella di Fichnaller nel PGS.

Un inverno da incorniciare dunque, costellato da tanti piazzamenti e, purtroppo, anche da molti infortuni, soprattutto nella squadra maschile di sci alpino, che hanno sicuramente limitato il numero dei trionfi che gli Azzurri avrebbero potuto ottenere. Un inverno che ha messo in luce anche molti giovani, in particolare nello sci alpino, nel fondo, nel biathlon e nello snowboard: unaa buon base per ricominciare ancora più forte nell'anno che verrà.



Ecco il dettaglio di tutti i migliori piazzamenti degli atleti italiani nelle Coppe del mondo delle varie discipline:



SCI ALPINO



Classifica generale Cdm femminile:

1. BRIGNONE Federica

5. BASSINO Marta

11. GOGGIA Sofia



Classifica GS Cdm femminile:

1. BRIGNONE Federica

4. BASSINO Marta

19. GOGGIA Sofia



Classifica SG Cdm femminile:

2. BRIGNONE Federica

8. GOGGIA Sofia

10. BASSINO Marta



Classifica DH Cdm femminile:

3. BRIGNONE Federica

6. CURTONI Elena

11. BASSINO Marta



Classifica SL Cdm femminile:

14. CURTONI Irene

29. PETERLINI Martina

31. ROSSETTI Marta



Classifica parallelo Cdm femminile:

3. BRIGNONE Federica

6. BASSINO Marta

10. GOGGIA Sofia



Classifica AC Cdm femminile:

1. BRIGNONE Federica

6. BASSINO Marta ITA

10. CURTONI Elena





Classifica generale Cdm maschile:

11. PARIS Dominik

26. CASSE Mattia

35. TONETTI Riccardo



Classifica DH Cdm maschile:

5. PARIS Dominik

24. CASSE Mattia

33. BUZZI Emanuele



Classifica SG Cdm maschile:

6. CASSE Mattia

10. PARIS Dominik

19. BUZZI Emanuele



Classifica AC Cdm maschile:

4. TONETTI Riccardo

23. PARIS Dominik

39. SCHIEDER Florian



Classifica SL Cdm maschile:

11. VINATZER Alex

19. MAURBERGER Simon

22. MOELGG Manfred



Classifica GS Cdm maschile:

13. DE ALIPRANDINI Luca

31. TONETTI Riccardo

32. BORSOTTI Giovanni



Classifica parallelo Cdm maschile:

15. MAURBERGER Simon

21. DE ALIPRANDINI Luca

25. BORSOTTI Giovanni



BIATHLON



Classifica generale Cdm femminile:

1. WIERER Dorothea

10. VITTOZZI Lisa

57. SANFILIPPO Federica



Classifica Mass Start Cdm femminile:

1. WIERER Dorothea

10. VITTOZZI Lisa



Classifica Individuale Cdm femminile:

2. WIERER Dorothea

12. VITTOZZI Lisa

55. SANFILIPPO Federica



Classifica Pursuit Cdm femminile:

2. WIERER Dorothea

15. VITTOZZI Lisa

66. SANFILIPPO Federica



Classifica Sprint Cdm femminile:

2. WIERER Dorothea

7. VITTOZZI Lisa

48. SANFILIPPO Federica



Classifica generale Cdm maschile:

16. HOFER Lukas

25. WINDISCH Dominik

47. BORMOLINI Thomas



Classifica Individuale Cdm maschile:

9. HOFER Lukas

51. BORMOLINI Thomas



Classifica Mass Start Cdm maschile:

16. WINDISCH Dominik

22. HOFER Lukas



Classifica Pursuit Cdm maschile:

13. HOFER Lukas

23. WINDISCH Dominik

47. BORMOLINI Thomas



Classifica Sprint Cdm maschile:

17. HOFER Lukas

28. WINDISCH Dominik

36. BORMOLINI Thomas



SCI DI FONDO



Classifica generale Cdm maschile:

16. PELLEGRINO Federico

30. DE FABIANI Francesco

63. SALVADORI Giandomenico



Classifica SP Cdm maschile:

4. PELLEGRINO Federico

36. DE FABIANI Francesco

45. RASTELLI Maicol



Classifica Distance Cdm maschile:

28. DE FABIANI Francesco

46. SALVADORI Giandomenico

52. PELLEGRINO Federico



Classifica generale Cdm femminile:

48. COMARELLA Anna

50. LAURENT Greta

52. SCARDONI Lucia



Classifica generale SP Cdm femminile:

22. LAURENT Greta

29. SCARDONI Lucia

70. BROCARD Elisa



Classifica generale Distance Cdm femminile:

33. COMARELLA Anna

50. BROCARD Elisa

73. DEBERTOLIS Ilaria



SALTO CON GLI SCI



Classifica generale Cdm femminile:

15. MALSINER Lara

34. RUNGGALDIER Elena

51. MALSINER Manuela



COMBINATA NORDICA



Classifica generale Cdm maschile:

23. COSTA Samuel

24. PITTIN Alessandro

38. KOSTNER Aaron



Classifica Best Skier Trophy:

2. PITTIN Alessandro

10. COSTA Samuel

17. BUZZI Raffaele



Classifica Best Jumper Trophy:

39. COSTA Samuel

40. KOSTNER Aaron

45. PITTIN Alessandro



SNOWBOARD PARALLELO



Classifica generale Cdm maschile:

1. FISCHNALLER Roland

7. FELICETTI Mirko

8. CORATTI Edwin



Classifica PGS Cdm maschile:

1. FISCHNALLER Roland

5. FELICETTI Mirko

6. CORATTI Edwin



Classifica PSL Cdm maschile:

2. FISCHNALLER Roland

4. BAGOZZA Daniele

5. BORMOLINI Maurizio



Classifica generale Cdm femminile:

12. OCHNER Nadya

36. GASPARI Giulia

52. SCHMALZL Sindy



Classifica PGS Cdm femminile:

9. OCHNER Nadya

35. GASPARI Giulia

51. CAFFONT Elisa



Classifica PSL Cdm femminile:

31. OCHNER Nadya

39. GASPARI Giulia

43. DALMASSO Lucia



SNOWBOARD



Classifica generale SBX Cdm femminile:

1. MOIOLI Michela

6. BELINGHERI Sofia

7. BRUTTO Raffaella



Classifica generale SBX Cdm maschile:

2. SOMMARIVA Lorenzo

3. VISINTIN Omar

6. PERATHONER Emanuel



Classifica SS maschile:

23. LAUZI Emiliano

29. FRAMARIN Loris

57. MAFFEI Alberto



Classifica SS femminile:

36. GENNERO Emma



Classifica BA maschile:

20. LIVIERO Nicola

43. LAUZI Emiliano

61. FRAMARIN Loris



Classifica generale HP maschile:

28. GENNERO Lorenzo



FREESTYLE



Classifica generale SX maschile:

39. KLOTZ Siegmar



Classifica generale SX femminile:

25. FANTELLI Lucrezia



Classifica BA femminile:

5. BERTAGNA Silvia



Classifica BA maschile:

18. WELPONER Ralph



Classifica SS maschile:

28. WELPONER Ralph



SCI VELOCITA'



Classifica generale Cdm maschile:

1. ORIGONE Simone

4. ORIGONE Ivan

16. GIACOMELLI Enrico



Classifica generale Cdm femminile:

2. GREGGIO Valentina



SCI ALPINISMO



Classifica generale Cdm maschile:

1. ANTONIOLI Robert

2. MAGNINI Davide

4. BOSCACCI Michele



Classifica generale Cdm femminile:

2. DE SILVESTRO Alba

3. VERONESE Ilaria



SLITTINO PISTA ARTIFICIALE



Classifica singolo maschile:

2. FISCHNALLER Dominik

14. FISCHNALLER Kevim

28. GUFLER Lukas



Classifica singolo femminile:

7. VOETTER Andrea

25. OBERHOFER Marion

30. ROBATSCHER Sandra



Classifica doppio:

9. RIEDER Emanuel/KAINZWALDNER Simon

12. RIEDER Ludwig/RASTNER Patrick

13. NAGLER Ivan/MALLEIER Fabian



SLITTINO PISTA NATURALE



Classifica singolo femminile:

1. LANTHALER Eveline

2. PINGGERA Greta

6. MITTERMAIR Daniela



Classifica singolo maschile:

3. PIGNETER Patrick

4. GRUBER Alex

8. CLARA Florian



Classifica doppio:

1. PIGNETER Patrick/CLARA Florian

2. LAMBACHER Patrick/LAMBACHER Matthias



SKELETON



Classifica generale Cdm maschile:

21. BAGNIS Amedeo

30. SCHWAERZER Manuel

35. GASPARI Mattia



Classifica generale Cdm femminile:

19. MARGAGLIO Valentina

32. CRIPPA Alessia



BOB



Classifica bob a quattro Cdm maschile:

19. BAUMGARTNER Patrick



Classifica Bob a due Cdm maschile:

28. VARIOLA Mattia

33. BAUMGARTNER Patrick



Classifica bob a due Cdm femminile:

20. VICENZINO Tania

26. ANDREUTTI Giada