Sport Popolari: Tsan; 48 squadre pronte a dar spettacolo nel 71esimo campionato

Prenderà il via sabato 16 maggio il 71esimo campionato di tsan, lo sport tradizionale valdostano più popolare e seguito.

Al campionato prendono parte 48 squadre come nel 2019: 12 in A, 10 in B, otto in C, otto nel campionato Donne e 10 in quello Juniores. Non sono iscritte in B le squadre St-Christophe e Brusson, mentre torna il Verrayes nel campionato Donne dopo un anno e nello stesso campionato debutta il Challand StVvictor.

Le partite si giocheranno alle 12,30 e alle 13,30 con l'ora legale; Primo anno con sorteggio con le semifinaliste teste di serie e le neo promosse divise. Le semifinali saranno incrociate per tutti.

Queste le squadre:

Serie A girone a: ts chambave, ts challand st anselme, 1 st vincent, verrayes 1, brisma e montjovet 2; girone b: ts fenus, ts montjovet 1, chatillon, challand st anselme 2, st vincent 2 e verrayes 2

serie B girone a: ts emarese, ts pollein 1, valtournenche verrayes 4 e challand st anselme 3; girone b: ts fenus 2, ts verrayes 3, pollein 2, challand st victor 1 e quart

serie C girone a: ts montjovet 3, ts fenus 3, challand st victor 2 e valtournenche 2; girone b: ts challand st anselme, ts chambave 2, chatillon 2 e brisma 2

Donne girone a: ts fenus, quart, brisma e challand st victor; girone b: ts st vincent, challand st anselme, pollein e verrayes

Juniores girone unico: challand st victor, chambave chatillon, emarese/st vincent, fenus, montjovet, pollein quart, valtournenche e verrayes.