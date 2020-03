Roda: "Un successo epocale per Federica. Ora la Federazione internazionale rifletta"

"Per Federica si tratta di un successo epocale - ha detto il Presidente FISI, Flavio Roda -, frutto di una stagione ad altissimo livello. E' un trionfo importante anche per la Federazione e per l'impegno di tutti gli staff. Certo, sarebbe stato auspicabile che fosse stato tutto più regolare, che non si fosse attraversata questa fine stagione tormentata".



"Tutto ciò deve fare riflettere, soprattutto a livello internazionale. Alle volte è necessario avere il coraggio di sospendere tutto e di non provare a tenere in piedi situazioni insostenibili".



"Vista la scelta di Are, scelta corretta che doveva però essere fatta prima, ora bisogna avere il coraggio di cancellare anche le gare maschili di Kranjska Gora. Bisogna avere il coraggio di chiudere l'attività e di ripartire il prossimo anno con una programmazione attenta".



"La Federazione internazionale deve essere la federazione delle federazioni, e deve tutelare tutte in ugual misura, deve aver rispetto di tutti gli atleti da qualunque parte essi provengano".



"Ora l'auspicio è che tutti si rimanga a casa che si risolva al più presto questa situazione difficile".