CORONAVIRUS: CHIUSE ANCHE PISTE SCI FONDO

Questa mattina i vertici dell’Associazione valdostana enti gestori piste sci di fondo (AVEF) hanno incontrato gli organi competenti dell’Amministrazione Regionale per decidere quale linea intraprendere dopo la chiusura di tutti gli impianti di risalita della Valle d’Aosta.

A seguito dell’ultimo DPCM e vista l’emergenza sanitaria, è stato deciso di chiudere, con effetto immediato, tutte le piste di fondo presenti sul territorio valdostano. Dunque è da intendersi conclusa anche la stagione dello sci nordico, con la speranza che l’attuale situazione migliori rapidamente. Una decisione unanime che va incontro a tutte le misure previste dal Decreto, firmato nella tarda serata di lunedì 9 marzo 2020 e in vigore fino al 3 aprile 2020.

Fabrizio Lombard, presidente Avef: «Una decisione sofferta, ma assolutamente giusta e in linea con quello che sta succedendo in Italia in queste settimane: priorità alla salute di tutti. Chiudiamo la stagione con un bilancio comunque positivo, grazie anche alle recenti nevicate. I gestori delle piste, non appena possibile, inizieranno a lavorare in vista del prossimo inverno, pronti ad accogliere con la solita professionalità fondisti e turisti».