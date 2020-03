Il McLion Trophy si prende un anno di pausa, tornerà nel 2021

“L’edizione 2020 del McLion Trophy non sarà disputata. L’attuale situazione di emergenza ci costringe e consiglia di prenderci un anno sabbatico e iniziare con serenità a programmare la manifestazione del 2021”. Sono le parole, amare, del presidente del Comitato organizzatore del McLion Trophy, Renzo Bionaz.

“Siamo consci che la situazione non è facile – prosegue Renzo Bionaz -, indipendente dalla volontà di tutti, e non possiamo ipotecare il futuro. Non possiamo pensare di mettere in moto una macchina organizzativa che mai come quest’anno sarebbe stata molto più complessa e impegnativa. Lo scorso autunno eravamo riusciti a raggiungere un nostro obiettivo, allargare il McLion ad altre discipline e far diventare la manifestazione una mini-olimpiade. Il rammarico e lo sconforto nel vedere vanificato il grande lavoro che avevamo sviluppato è doppio. Nei giorni scorsi l’hockey su ghiaccio e la pallamano avevano deciso di soprassedere e, ora, la cosa giusta è rimandare di una stagione. Torneremo nel 2021, con la nona edizione in dieci anni; dispiace, ma è in assoluto la cosa più giusta da fare in questo momento”.

“È la scelta giusta sospendere un anno – commenta Loris Chabod, responsabile tecnico del MCLion Trophy Calcio -; delle società, poche al momento, hanno già fatto sapere che, con l’attività sospesa in questi giorni, avrebbero soppresso anche i tornei estivi. Dall’estero, di colpo, si sono interrotti i contatti, a causa dell’incertezza e dell’impossibilità quanto meno attuale dei trasporti. Anche in questo caso, e giustamente, è necessario restare nell’attualità e non gettare lo sguardo ai prossimi mesi e fare programmi a scadenza. I contatti con tutte le società restano attivi e lavoriamo già per l’edizione 2021”.

“Questi nove anni del torneo – chiosa Massimo Capussotto, direttore tecnico del torneo - hanno rappresentato un’occasione di crescita ineguagliabile per me. L’organizzazione di una manifestazione di così ampio respiro implica la cura di una moltitudine di aspetti e da la possibilità di instaurare contatti umani importanti. Ringrazio ancora una volta la comunità di Gressan per come, da un decennio, mi fa sentire a casa”.

“Da parte mia e dei responsabili delle ‘nuove’ discipline del McLion – fa eco Francesco Fida, presidente dello Stade Valdòtain Rugby - va il nostro ringraziamento a tutti. In questi mesi è stato un onore passare delle ore insieme in riunioni cariche di passione e di rispetto. C’è grande voglia di far bene e costruire qualcosa di magnifico con un grande gioco di squadra. L’augurio è di tornare alla normalità il prima possibile, e più forti di prima. Non vediamo l’ora di lavorare al McLion Trophy 2021”.

“Non vedo l’ora di ripartire – sottolinea Luca Giovinazzo, presidente dell’Hc Gladiator -; in questo momento la passione e l’amore per il nostro sport e per tutti i nostri ragazzi c’impone la pausa. Certo che gli allenamenti e gli impegni agonistici ci mancano come l’aria”.

“Se le condizioni ce lo permetteranno – conclude Michel Grumolato, del Beach Volley -, organizzeremo un evento su base regionale, in modo da testare la formula e provare il grande lancio della nostra ‘sezione’ per l’edizione 2021 del McLion Trophy”.