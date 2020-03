E-commerce e E-sports: i prodotti di elettronica di RS Components

Non è una novità che gli E-sports, ossia i cosidetti sport elettronici, siano la moda del momento. E anche in questo settore troviamo aziende specializzate e, altre, che forniscono componenti senza i quali non sarebbe possibile dare vita a questo splendido mondo. Ne è un esempio l'azienda rs components italia che, da quasi un secolo, si occupa di componenti per automazione, elettronica e fornitura di utensili per qualsiasi necessità. Il vantaggio maggiore è certamente nella varietà di prodotti che si può trovare online, ma anche nella possibilità di ordinare sia quantità modeste che importanti di tutti gli articoli. La consegna avviene in un massimo di 48 ore e il rapporto qualità-prezzo è estremamente interessante. I brand noti, infine, garantiscono un livello di affidabilità e durata nel tempo davvero concorrenziali.

Il sito si presenta con un'interfaccia pratica e di facile navigabilità, così fare acquisti diventa semplice anche per i meno avvezzi con l'e-commerce. Si può curiosare tra i vari marchi, le novità o semplicemente le categorie preferite. Tra i componenti elettronici più richiesti ci sono, senza dubbio, gli alimentatori e i trasformatori di vario genere: versatili in ogni occasione d'impiego, ne esistono davvero di tutti i tipi. Si va da quelli classici da scrivania, da collegare al computer, a quelli universali con alimentatori switching per veicolare la corrente solo là dove serve.

Un alimentatore per PC, specialmente se usato per gli e-sports, dovrà avere caratteristiche quali bassa rumorosità e un sistema di ventole per raffreddarsi durante l'uso prolungato. Inoltre, come molte componenti che debbano sopportare un carico elettrico, possiede sistemi di sicurezza che ne impediscono il sovraccarico di alimentazione e tensione. Gli alimentatori switching, inoltre, presentano bassi consumi, specie in condizioni di modesto carico.

Un trasformatore, invece, ha il compito di diminuire, letteralmente, il carico di energia per renderlo adatto al dispositivo che bisogna alimentare o ricaricare (come accade nei caricatori di batterie per il cellulare). Gli impieghi sono molteplici e vanno da quelli industriali a quelli domestici. Dimensioni e capacità, quindi, vanno adeguati alla tipologia di utilizzo ma ogni prodotto è estremamente valido, sia che si tratti di un trasformatore a parete che di un autotrasformatore standard.

Un’altra tipologia di prodotto particolarmente apprezzato sono i connettori, componenti più piccole ma davvero importanti per consentire il collegamento a veicoli, apparecchi, terminali e dispositivi di ogni tipo. Vi sono le classiche uscite circolari, tipiche degli impianti audio o video, e quelle USB o HDMI che possono essere estremamente utili per collegare dispositivi con un'uscita differente dall'apparecchio di origine. Altri impieghi molto diffusi sono quelli dei connettori per le fibre ottiche, per le telecomunicazioni e per i cavi di rete, anche questi fondamentali nel settore degli E-sports.

Altre componenti molto richieste sono le batterie, fondamentali per alimentare apparecchi di qualunque tipo, ma anche i relativi caricabatterie per ripristinarne il funzionamento una volta scariche. Su Rs Components è possibile trovare dalle semplici pile alle batterie al piombo che facciano attivare presidi medici, illuminazione di emergenza e componenti automobilistiche. Esistono anche batterie ai polimeri di litio, tipiche di telefoni fissi e cellulari o di computer portatili.

Un caricabatterie è estremamente utile anche in condizioni esterne: si pensi, ad esempio, alla batteria dell'automobile e alla possibilità di ripristinarne una, improvvisamente scarica, con le famose pinze a coccodrillo, ma anche i power banks che consentono di collegare più dispositivi alla volta in ogni occasione.

Infine, i display e altri elementi optoelettrici risultano indispensabili laddove sia utile una conferma visiva per verificare il funzionamento o il livello di apparecchiature elettroniche. Molte misurazioni necessitano di un riscontro ben visibile, specie in prodotti di precisione ma anche in un banale orologio.

Non mancano sensori atti a trasmettere dati, come il tasso di umidità, il movimento o l'altitudine con impieghi facilmente immaginabili. Ovviamente, vi sono anche componenti accessorie come cavi, driver e penne adatte al touchscreen oltre a kit completi di moduli elettronici pronti per l'assemblaggio.