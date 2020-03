Biathlon: Cedric Christille, Beatrice Trabucchi e Samuela Comola agli Europei

Saranno due prove individuali a dare il via agli Europei juniores di biathlon il prossimo 11 marzo a Hochfilzen, in Austria. Ventiquattro le medaglie in palio nelle otto gare distribuite in quattro giornate: dopo le individuali d'apertura sarà il turno della staffetta mista, di scena giovedì 12 insieme alla staffetta mista singola. Sabato spazio alle sprint, per poi chiudere domenica con le due prove d'inseguimento a partire dalle ore 10.

Per l'importante appuntamento in terra austriaca, il valdostano Fabrizio Curtaz, direttore tecnico italiano, ha convocato una vasta pattuglia di biatleti tra i quali troviamo Daniele Fauner, Patrick Braunhofer, Iacopo Leonesio, Michele Molinari, Cedric Christille e Beatrice Trabucchi. Insieme a loro ci saranno Samuela Comola, Hannah Auchentaller, Linda Zingerle e Rebecca Passler, quest'ultima reduce da un ottimo secondo posto centrato nella sprint femminile di domenica valida per l'Ibu Cup juniores e disputata ad Arber, in Germania.