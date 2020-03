Ciclismo: In Catalogna il podio parla patois

Gara di testa, al maschile, per Filippo Agostinacchio e Matteo Siffredi con lo spagnolo Francesc Barber– campione iberico in carica – per tre dei quattro giri del tracciato. All’inizio dell’ultima tornata, Barber e Agostinacchio alzavano il ritmo e Siffredi perdeva contatto dalla coppia di testa.

Sull’ultima salita, è lo spagnolo della Primaflor - Mondrakerxsauce a dare la stoccata decisiva, andando a vincere in solitaria con il crono di 1h 13’42”; alle sue spalle la coppia Scott Italia Libarna: a 43” Filippo Agostinacchio (1h 14’25”) e, a 54”, Matteo Siffredi (1h 14’36”).

Al femminile, s’impone con margine la francese della Scott Creuseoxygene, Olivia Onesti (1h 06’05”), che precede di 21” la spagnola Sara Mendez (Primaflor; 1h 06’26”) e, terza, attardata di 1’24”, Giulia Challancin (Scott Italia Libarna) 1h 07’29”).