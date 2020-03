Rally: “15° Ronde del Canavese” rinviata a data da destinarsi

A seguito della comunicazione della Città Metropolitana di Torino, ricevuta in data odierna alle ore 14.19 (prot. 19148/2020), visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 in materia di “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”, si comunica che la “15° Ronde del Canavese” viene rinviata a data da destinarsi.