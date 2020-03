Sci alpino: CMJ, Giulia Albano 15esina nella Discesa libera di Narvik

È arrivato un podio italiano, il bronzo di Monica Zanoner, questa mattina nella prima gara – la Discesa libera - dei Campionati Mondiali Juniores di Sci alpino di Narvik (Norvegia) e anche l’ottima 15° posizione di Giulia Albano. Al vertice della classifica la coppia austriaca formata da Magdalena Egger (1’03”87) e Lisa Grill (1’03”96), con terza la trentina del Centro sportivo Esercito, Monica Zanoner (1’04”53). In 15° posizione Giulia Albano (Sc Mont Glacier; 1’05”41), che accusa un ritardo di 1”54 dalla vincitrice e di 88/100 dal podio.

Domani alle 11,30 di nuovo in pista: in palio le medaglie iridate di categoria del SuperG.

CdM Snowboard

Conclude al secondo posto, oggi, Michela Moioli (Cse) lo Snowboardcross di Coppa del Mondo di Sierra Nevada (Spagna), alle spalle della francese Chloé Trespeuch, con terza l’australiana Belle Brockhoff e quarta la Ceca Eva Samkova. Raffaella Brutto (Cse), eliminata in semifinale, è seconda nella ‘small final’, alle spalle della britannica Charlotte Bankes ed è sesta assoluta; 15° Francesca Gallina (Cse), eliminata nella prima batteria dei quarti, terza alle spalle di Michela Moioli e Raffaella Brutto.

Nessun azzurro in finale in campo maschile, gara vinta dallo spagnolo Lucas Eguibar, davanti all’austriaco Alessandro Eguibar e al tedesco Paul Berg. Eliminati in semifinale, concludo al 5° e 7° posto Lorenzo Sommariva e Emanuel Perathoner (Cse), nella ‘finalina’ vinta dall’austriaco Jakob Dusek. In 11°, 12° e 14° posizione rispettivamente Omar Visintin, Filippo Ferrari e Michele Godino; 33° Matteo Menconi; 37° Tommaso Leoni (Cse)