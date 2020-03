KL: Simone Origone batte nuovamente tutti a Idre, siamo a quota 6 su 6! Ivan terzo, podio anche per Greggio fra le donne

Arriva il successo numero 49 della carriera (sesto in altrettante prove stagionali) per Simone Origone nella tappa di Coppa del mondo che ha chiuso la tre giorni di competizioni a Idre, in Svezia. Il cmapione valdostano ha confermato la sua netta superiorità nei confronti della concorrenza, raggiungendo con 176,04 km/h la velocità più alta nella tre giorni di competizioni. Simon Billy, il suo più agguerrito avversario, è arrivato a 173,68 km/h, mentre Ivan origone ha raggiunto il terzo e ultimo gradino del podio con 173,33 km/h, relegando al quarto posto l'asutriaco Manuel Kramer con 172,91 km/h. La classifica maschile aggiornata a tre gare alla conclusione vede Simone nettamente al comando con 600 punti, alle sue spalle Billy con 440 e Kramer con 330, mentre Ivan recupera qualche punto e sale a 269.



In cmapo femminile centra nuovamente il podio Valentina greggio: la piemontese, seconda nelle due due gare precedenti, si è piazzata al terzo posrto con 169,06 km/h, la precede l'imbbatibile svedese Britta Backlund (anche lei a punteggio pieno) e l'altra padrona di casa Lisa Hovland-Uden. La graduatoria vede Backlund imbattuta a quota 600 punti, Greggio insegue con 405 punti, terzo posto per Hovland-Uden a 360. Il calendario propone per domenica 15 marzo una gara a Formigal, gran finale a Grand Valira (And) il 3 e 4 aprile con due appuntamenti.



Ordine d'arrivo gara-3 maschile Idre (Sve):

1. Simone Origone (Ita) 176,04 km/h

2. Simon Billy (Fra) 173,68 km/h

3. Ivan Origone (Ita) 173,33 km/h

4. Manuel Kramer (Aut) 172,91 km/h

5. Carl Ribbegardh (Sve) 172,00 km/h

6. Jan Farrell (Gbr) 171,54 km/h

7. Radim Palan (CZe) 171,19 km/h

8. Antero Holmila (Fin) 170,97 km/h

9. Erik Backlund (Sve) 170,68 km/h

10. Jukka Viitasaari (Fin) 170,12 km/h



Ordine d'arrivo gara-3 femminile Idre (Sve):

1. Britta Backlund (Sve) 172,09 km/h

2. Lisa Hovland-Uden (Sve) 169,37 km/h

3. Valentina Greggio (Ita) 169,06 km/h

4. Hanna Matslofva (Sve) 168,13 km/h

5. Celia MArtinez (Fra) 168,08 km/h

6. Clea Martinez (Fra) 166,94 km/h

7. Mathilda Persson (Sve) 162,84 km/h

8. Alicia Storner (Sve) 162,46 km/h

9. Nicoline Nielsen (Dan) 160,16 km/h