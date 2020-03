Brissogne: Golf Les Iles in cerca di nuovi gestori

Sarà pronto entro la primavera il nuovo bando di gara per la gestione del Golf Club Les Iles di Brissogne: il sindaco del comune dell'envers, Bruno Ménabreaz, ha assicurato durante i lavori del Consiglio comunale di giovedì scorso che gli uffici municipali stanno lavorando per assegnare temporaneamente la struttura a privati, che potranno godere di una prelazione in caso di partecipazione al bando.

Il contenzioso civile che opponeva i gestori del Golf club all'Amministrazione di Brissogne si è risolto in favore di quest'ultima, che chiedeva alla società di gestione di provvedere alla manutenzione della struttura e il saldo delle rate di locazione. Lo scorso 29 gennaio i gestori hanno disdettato il contratto, indicando come data di consegna dell’infrastruttura il 30 aprile prossimo; il Comune ha richiesto la restituzione, con l’accertamento dello stato di consistenza, entro il 20 febbraio, ritenendo inaccettabile la data di fine aprile per il mantenimento in buono stato del campo da golf. "Nel caso non riuscissimo a tornare in possesso del Golf in tempo utile a evitare il danneggiamento del campo - ha sottolineato in Assemblea il sindaco Menabreaz - denunceremo la situazione all'Autorità giudiziaria".