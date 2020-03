Pila Freeski Cup 2020 CANCELLATA

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 4 marzo 2020 per l’emergenza Coronavirus, FISI ha rilasciato una comunicazione ufficiale riguardante le linee guida per le competizioni sportive delle discipline invernali, diffuso in data giovedì 5 marzo.

Molte le limitazioni e le richieste da rispettare per assicurare la corretta realizzazione della gara ed impossibili da realizzare con così poco preavviso.Dopo innumerevoli consultazioni tra i vari organi organizzatori e direttivi è stato inevitabile cancellare la competizione sportiva all’ultimo minuto. Con enorme dispiacere per tutti, partecipanti ed organizzatori.