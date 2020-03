Comunicazione federale a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020

Facendo seguito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 che ha ritenuto di individuare ulteriori misure attuative da applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale e recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da Covid-19 (coronavirus), e che prevede all'art. 1 punto B) - "sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".



Lo stesso art. 1, al punto C), prevede "la sospensione altresì degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico: in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro".



Di conseguenza, la Federazione Italiana Sport Invernali chiarisce che gli eventi e le competizioni dove sono e saranno presenti atleti agonisti sono autorizzate, sempreché vengano disputate in impianti sportivi utilizzati a porte chiuse e seguendo rigidamente il protocollo di seguito allegato.



Tutte le competizioni e gli eventi sportivi di calendario federale dove invece non è possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e/o il rischio di assembramenti, sono da ritenersi sospese fino al 3 aprile 2020, fermo restando ulteriori indicazioni provenienti dagli organi competenti. In particolare sono sospesi gli eventi sportivi delle seguenti categorie:



SCI ALPINO

- Allievi

- Ragazzi

- Cuccioli

- Baby

- Superbaby

- Gare promozionali



SCI DI FONDO

- Allievi

- Ragazzi

- Cuccioli

- Baby

- Superbaby

- Gare promozionali



SALTO CON GLI SCI E COMBINATA NORDICA

- Under 16

- Under 13

- Under 10

- Under 8

- Gare promozionali



BIATHLON

- Allievi

- Ragazzi

- Cuccioli

- Baby

- Gare promozionali



SNOWBOARD E FREESTYLE

- Allievi

- Ragazzi

- Cuccioli

- Baby

- Gare promozionali



SLITTINO NATURALE E ARTIFICIALE

- Allievi

- Ragazzi

- Cuccioli

- Baby

- Gare promozionali



SCI ALPINISMO

- Cadetti

- Allievi

- Ragazzi

- Gare promozionali