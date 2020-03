Sci velocità: CdM, Simone Origone stellare in Svezia

Vuole conquistare l'undicesima Coppa del Mondo di sci di velocità, il 40enne valdostano dieci volte campione di specialità Simone Origone che a Idre in Svezia sta dando il meglio di sé.

Oggi ha fatto poker portando a termine la quarta vittoria nella quarta gara disputata in CdM 2020; la discesa di oggi recuperava quella cancellata a Vars qualche settimana fa; Origone ha battuto con 167,55 chilometri orari l'austriaco Manuel Kramer (per soli 0,33 km/h), con terzo classificato il francese Simon Billy, a 0,77 km/h di differenza.

Per Simone è la 47esima vittoria di una lunga e gloriosa carriera. Sta volando in classifica generale, dove ha raggiunto i 500 punti, contro i 340 di Billy e i 300 di Kramer, quando mancano cinque prove alla conclusione, due delle quali sono in programma domani e sabato a Idre. Al via era presente anche il fratello Ivan Origone, piazzatosi al quinto posto con una velocità di 165.18 km/h.