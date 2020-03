Sci alpino: Alice Mus ottava e migliore valdostana al SuperG Fis di Antagnod

Valdostane in ombra al SuperG Fis femminile di oggi giovedì 5 marzo sulla pista Vascotcha di Antagnod, organizzato dallo Sc Val d’Ayas e dominato – sei nelle migliori nove della classifica – dalle atlete francesi.

Primo e terzo posto alle transalpine Laura Gauche (1’34”91) e Jennifer Piot (1’25”55), con piazza d’onore all’altoatesina delle Fiamme Gialle, Teresa Runggaldier (1’25”04). Ottava posizione per Alice Mus (Sc Azzurri del Cervino; 1’27”49), migliore delle valdostane in gara; 10° Greta Angelini (Sc Chamolé; 1’27”96); 14° Carole Agnelli (1’30”26) e 15° Héloïse Edifizi (1’30”39), entrambe del Club des Sport; 27° Sophie Mathiou (Cs Carabinieri; 1’33”83). Domattina, dalle 8,30, sempre sulla Vascothca, spazio ai due SuperG Fis maschili preceduti, come scritto in precedenza, dal recupero della gara rinviata questa mattina.

IbuCup Biathlon

Seconda Sprint di IbuCup Senior a Minsk-Raubichi (Bielorussia), questa mattina, vinto dalla svedese Ingela Andersson (20’40”9; 0 0) davanti alla francese Caroline Colombo (a 4”5; 0 0) e alla russa Ekaterina Glazyrina (a 4”7; 0 0). Miglior azzurra, 26°, Irene Lardschneider; 29° Alexia Runggaldier; 40° Nicole Gontier (Cse; 23’23”2; a 2’42”3; 1 4). Al maschile, bissa il successo nella gara di ieri il norvegese Sivert Guttorm Bakken (25’49”2; 1 0). Al 25° posto Daniele Cappellari; 29° Giuseppe Montello (Cse); 41° Saverio Zini (Cse); 53° Thierry Chenal (Cse; a 3’49”1; 3 2).