Calcio a 5: Coppa Italia U19; Aosta 511 dentro o fuori contro il Videoton

Un match che vale quasi una stagione e che l’Under 19 dell’Aosta 511 può solo vincere, quello di ritorno degli ottavi di Coppa Italia in programma alle 15 di oggi mercoledì 4 marzo al Montfleuri.

La sfida contro il Videoton Crema per accedere alle Final Eight rappresenta per la formazione di Rodrigo Rosa e Thiago Calli il riscatto da una stagione in chiaroscuro che troppe assenze nei primi mesi di stagione hanno contribuito a influenzare negativamente.

Ma i ‘bleus’ aostani sono in netta ripresa e vengono dalla vittoria per 8 a 5 contro il Città di Asti in campionato, partita che ha evidenziato come l’Aosta, finalmente con i titolari al completo, non sia seconda a nessuno quanto a grinta e visione di gioco.

Ad Asti, Rosa ha schierato una squadra aggressiva sin dai primi minuti e che anche dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 4 a 1 ha continuato a giocare davanti alla porta avversaria: una strategia che ha pagato e che oggi il mister potrebbe ripetere contro il Videoton, contando sullo schieramento dal primo minuto di Matteo Grange, Edoardo Veronesi, Thiago Ribeiro e Matteo Menegatti.