Basket: Serie D; riparte contro il Novara il campionato dell'Eteila

Lasciarsi alle spalle la sconfitta per 68 a 54 subìta dal Borgomanero e tornare subito in vetta alla classifica. Questi gli obiettivi dello Chez Drink Eteila impegnato nel campionato di basket di serie D che alle 18,15 di domenica 8 marzo affronterà in casa il Victoria Novara nella settima giornata di ritorno; gara che era stata rinviata a causa delle misure di emergenza contro il Coronavirus.

L'ultimo match disputato prima dello stop aveva rappresentato la quarta sconfitta stagionale per l'Eteila, che aveva dovuto cedere il primo posto in classifica al Re.Ba. basket che domenica affronterà in trasferta il Borgo Ticino, squadra ostica che in casa ha conquistato punti pesanti. Ma nemmeno per l'Eteila di coach Tardito sarà una passeggiata: il Victoria Novara, nono posto a 15 punti (la metà di quelli dello Chez Drink), si presenterà con la formazione al completo e forte di un nuovo acquisto, un player di tutto rispetto, tra i protagonisti dell'ultima vittoria del Novara contro il Montalto Dora. "Dovremo sfruttare al massimo il fattore campo - commenta coach Mario Tardito - e giocare su ritmi alti, contando sulla nostra buona preparazione atletica".

RISULTATI E CLASSIFICA