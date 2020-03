Biathlon: Bionaz e Carrara in pista nella tappa mondiale di Nove Mesto

Una conferma per Michela Carrara, un esordio assoluto per Didier Bionaz. Per la tappa di Coppa del Mondo di Biathlon, a Nove Mesto, i due valdostani del Centro sportivo Esercito sono stati convocati per la tappa nella Repubblica Ceca.

Sono nove gli azzurri selezionati dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz e, tra questi, oltre a Carrara e Bionaz vi sono Thomas Bormolini e Dominik Windisch (Cse). Il programma: giovedì 5, alle 17.35, la Sprint femminile e, il giorno successivo, alla stessa ora, la Sprint maschile; sabato 7, alle 14 e alle 17, la Staffetta 4×6 km femminile e la 4×7,5 km maschile; chiusura domenica 8, alle 11.45 e alle 13.45, la la 12,5 km Mass start femminile e la 15 km Mass start maschile. Tutte le gare saranno disputate a ‘porte chiuse’, senza pubblico; nella località Ceca erano attese centomila persone nella quattro giorni di gare. Sci alpino Gigante Fis valido per il Grand Prix Italia, ieri, a Ravascletto/Zoncolan (Udine), vinto dal finanziere altoatesino Alex Zingerle (2’19”32). In 18° posizione Benjamin Alliod (Cse; 2’21”89); 28° Giovanni Zazzaro (Cs Carabinieri; 2’23”44); 33° Michael Tedde (Cse; 2’24”57); 41° Peter Bieller (Sc Val d’Ayas; 2’26”27); 50° Giacomo Bernardotti (Sc Chamolé; 2’28”14); 62° Philippe Quey (Sc Val d’Ayas; 2’31”20); 70° Filippo Segala (Sc Chamolé; 2’34”37).