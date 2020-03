Calcio: Ecc/A; PDHAE vuole blindare il primo posto; Aygre a caccia di punti facili

Riprendono dalla settima giornata di ritorno i campionati di calcio regionali e in Eccellenza scenderanno in campo domenica 8 marzo l'Aygreville, in casa, contro il Città di Baveno e il PDHAE, in trasferta, sul campo dell'Oleggio Sportiva.

Per le Aquile di mister Alberto Rizzo (nella foto), al terzo posto con 39 punti, una ghiotta occasione per risalire la china: il Baveno naviga nelle acque agitate del penultimo posto con soli 18 punti e fuori casa non ha mai vinto. Brunod e Distasi in attacco potrebbero giocare dal primo minuto; Furfori dirà la sua a centrocampo mentre Favre e Gentili dovrebbero proteggere la porta di Pomat.

Più insidiosa la sfida per il PDHAE capolista a 45 punti: ottavo posto e 26 punti, l'Oleggio è squadra ostica per tutti. "Dovremo pressare dai primi minuti - commenta mister Roberto Cretaz - loro sono bravi a chiudersi come una cerniera in difesa, adottano un modulo 4-3-3 in grado di mettere in difficoltà formazioni aggressive come la nostra". Cretaz dovrebbe schierare a centrocampo Comentale e Borettaz; in attacco confermati Dayné e Jeantet; tra i pali torna Gini e in difesa Sassi, Viola e Scala sono i nomi più accreditati.

In Promozione, lo Charvensod di mister Fermanelli giocherà in casa del Banchette: una vittoria consentirebbe ai gialloblù di raggiungere quota 30 punti e di uscire almeno momentaneamente dal pantano dei playout. Non sarà un impresa facile perchè i canavesani, quartultimi a 25 punti, venderanno sicuramente cara la pelle per non essere risucchiati ancora di più in zona retrocessione. "Dobbiamo tornare a vincere in trasferta e domenica a Banchette sarà un ottimo banco di prova. In questi giorni di stop forzato ci siamo allenati intensamente e la voglia di far bene è tanta". Rovira e Garbini sono confermati in attacco, anche Riente ha dato segnali di ottima forma e se a centrocampo Pesa e Menegazzi dovrebbero essere della partita, in difesa dovrebbero giocare dal primo minuto Joly e Caminiti.