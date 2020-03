Danza: Valdostani protagonisti al torneo Breaking Fids North di Calderara di Reno

Gara di qualificazione ai Campionati mondiali di break dance, al torneo di break dance Breaking Fids North svoltosi a Calderara di Reno (Bologna) i valdostani hanno fatto incetta di podi.

Tredici i premi ottenuti dai ballerini della Dreush Dance Studio di Aosta: in categoria Boys 8-11 anni classe C primo gradino del podio per Alessio Casella; terzo posto per Andrei Petre Sturzu e quarta posizione per Alessandro Nani. Al femminile della stessa categoria, primo posto per Zoe Tartin, mentre Giada Carboni sale sul gradino più basso davanti a Gaia Manca.

In classe U, secondo posto per Cristian Casadei mentre tra le femmine 12-15 anni classe C è Alice Rosaire a conquistare la prima posizione. In classe U di età 16-18 anni, Ginevra Raffaelli ha ottenuto il primo posto mentre tra i maschi della stessa categoria Alessandro Trentin sale sul secondo gradino del podio. Chiara Gallo non ha avuto rivali nella classe 19 anni, dove Alessia Presta si è piazzata al terzo posto.