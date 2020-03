Scialpinismo: Monterosa Skialp; trionfo Cse con Antonoli-Eydallin e De Silvestro-Murada

Dominio del Centro sportivo esercito-Cse valdostano alla decima edizione della gara di scialpinismo Monterosa Skialp, andata in scena nel comprensorio del Monterosa Ski in Val d'Ayas. La coppia Robert Antonioli – Matteo Eydallin ha vinto la competizione maschile; tra le donne trionfo di Alba De Silvestro e Giulia Murada. Eydallin e Antonioli hanno stabilito il nuovo record di gara con un tempo di 2h28’41” (il precedente era di 2h30’03”), mentre De Silvestro e Murada hanno stabilito il nuovo record femminile in 3h11’33” (il precedente primato era di 3h30’00”).

Partita da Champoluc, la gara si è sviluppata lungo un tracciato di 28 chilometi con 2800 metri di dislivello positivo; secondo gradino del podio maschile per i compagni di scuderia Cse Michele Boscacci e Davide Magnini in 2h29’07”. Terzo posto per il duo composto dal valdostano Nadir Maguet e dall’austriaco Jakob Herrmann. Al femminile, secondo posto per le atlete dell’Adamello Ski Team Bianca Balzarini e Corinna Ghirardi con un tempo di 3h13’41"; terze Katia Tomatis e Ilaria Veronese in 3h14’10”.