Calcio: Campionati regionali pronti al via dopo lo stop Coronavirus

Ore di attesa, nelle società calcistiche regionali in Valle d'Aosta e Piemonte. Questa settimana infatti i campionati, la Promozione e l'Eccellenza potrebbero riprendere dopo l'emergenza Coronavirus e le varie ordinanze che hanno fermato l'attività sportiva. Non è però ancora dato sapere se si tornerà regolarmente a giocare domenica 8 marzo e, se sì, con quale giornata in programma. I calendari potrebbero infatti essere allungati di una settimana o potrebbe essere inserito un turno infrasettimanale per recuperare le gare del 23 febbraio.

Le nuove misure del Governo relative all'emergenza Coronavirus consentono di svolgere manifestazioni sportive a porte chiuse in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, ovvero le regioni più colpite. Sono fuori dal discorso, dunque, La Valle d'Aosta e il Piemonte per le quali proprio oggi lunedì 2 marzo termina l'effetto della precendente ordinanza di stop ai campionati regionali. Sembrerebbe dunque possibile tornare ad allenarsi e a giocare senza limitazioni, a porte aperte ed utilizzando docce e spogliatoi. Per l'ufficialità sono attese ora le comunicazioni da parte della Regione Piemonte, con apposita ordinanza, e del Comitato Regionale Lega Dilettanti Piemonte e Valle d’Aosta, che dovrà calendarizzare la ripresa.