FIS assegna a Federica Brignone Coppa del Mondo di combinata (VIDEO)

Gli uomini del Comitato Organizzatore hanno lavorato tutta la notte per tenere pulita la pista 3-Franco Berthod. A La Thuile però è tornato l’inverno vero e nella parte alta del comprensorio è caduto oltre mezzo metro di neve. La giuria ha effettuato un’ispezione di prima mattina e ha poi deciso di annullare la combinata alpina femminile. Con due gare disputate e altre due annullate, la Fis assegna la coppa di specialità che va così nelle mani dell’azzurra Federica Brignone che ha vinto sia la gara di Altenmarkt, sia quella di Crans Montana.

Nella classifica di specialità, seconda e terza posizione per Wendy Holdener ed Ester Ledecka.

Killy Martinet, Presidente del Comitato Organizzatore di La Thuile: «È stata una settimana davvero impegnativa, abbiamo portato a casa una bella gara ieri, oggi purtroppo siamo stati obbligati ad annullare perché le condizioni non permettevano il regolare svolgimento della combinata alpina. I nostri uomini hanno iniziato a lavorare alle 2 di notte, ma il terreno non era comunque adeguato per questo tipo di competizioni».

