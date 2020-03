Calcio A 5: A2, l'Aosta 511 vince e torna a sperare

Vittoria fondamentale quella ottenuta oggi dall'Aosta 511 per la lotta salvezza nel campionato di serie A2 di calcio a 5. I gialloblù hanno sconfitto in casa per 5 5 a 3 i diretti avversari del Città di Sestu e sono ora al quartultimo posto in classifica, a pari punti con il Leonardo e il Gisinti Pistoia, che ha a suo vantaggio una partita in meno.

Il primo tempo si è chiuso sull’1 a 0 per l'Aosta con il gol di Leonardo Fea; nella ripresa Da Silva raddoppia ma poco dopo Rufine su rigore riduce le distanze per il Sestu, che trova il gol del pari con Nardacchione. Finale al cardipalma con Da Silva che riporta l'Aosta in vantaggio per 3 a 2 e Monteiro che sigla la quarta rete; sembra fatta ma Fortes sigla la terza rete dei sardi che tornano a sperare: ci pensa Da Silva a chiudere il conto per la formazione di Rodrigo Rosa con il gol che gli vale la doppietta. Sabato prossimo l’Aosta affronterà in trasferta il Città di Massa.

Formazione Aosta 511: Frezzatto, Da Silva, Mascherona, Zatsuga, Fea, Estedadishad, Pettinari, Rosa, Bellafiore, Vona, Piccolo, Berthod. All. Rosa

Classifica:

Carrè Chiuppano 41 punti; Milano 40 punti; Imolese, L84 39 punti; Città di Asti 37 punti; Città di Massa 34 punti; Futsal Villorba 33 punti; Saints Pagnano 28 punti; Gisinti Pistoia, Città di Sestu, Leonardo 21 punti; Aosta 19 punti; Fenice Veneziamestre 13 punti; Olimpia Regium Reggio Emilia 9 punti.