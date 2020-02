Sci alpino: CE; Cazzaniga miglior azzurro in Norvegia

Cambio di programma a Kvitfjell (Norvegia), sede della tappa di Coppa Europa di Sci alpino maschile. questa mattina, cancellata la seconda prova cronometrata, tutti in pista per la Discesa libera valida per il circuito continentale.

Francesi in grande evidenza, a occupare il primo e terzo gradino del podio grazie a Valentin Giraud Moine (1’31”57) e Ken Caillot (1’31”90) e seconda piazza allo statunitense Jared Golberg (1’31”73). Al quinto posto, miglior azzurro al traguardo, Davide Cazzaniga (Cse; 1’32”27); 19° Nicolò Molteni (Cse; 1’33”04); 37° Federico Paini (Cs Carabinieri; 1’33”61), 42° Federico Simoni (Cs Carabinieri; 1’34”10). Oggi la seconda Discesa libera di Coppa Europa del programma sulle nevi norvegesi.