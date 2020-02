Bocce: Alla Ccs Cogne la Gara a Terne Le Boulevard

Torna alla vittoria in un trofeo regionale la Bocciofila Ccs Cogne che sui campi del Bocciodromo comunale di Aosta ha conquistato la gara a terne poule a 16 formazioni organizzata dalla società Le Boulevard Bocce e arbitrata da Costantino Zuccolotto.

In semifinale i 'ciciessini' Gabriele Vaudan, Domenico Crea e Teodolinda Cerise hanno sconfitto per 11 a 5 la formazione della Società Le Carreau (Giuseppe Baldon, Camillo Chuc e Marilena Truffa); nella seconda semifinale la società Le Boulevard Bocce Aosta (Eric Martinetto, Irma Zoccante e Sergio Zoccante) ha invece battuto per 13 a 5 i compagni di squadra della stessa società (Giuseppe Borbey, Franca Monaia e Antonio Mammoliti). Combattuta ed emozionante la finale tra Le Boulevard e la Ccs Cogne, vinta da quest'ultima per 8 a 5, alzando così la coppa.