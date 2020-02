Causa brutto tempo rinviato Snow Bike del Cervino

La perturbazione che in questi giorni ha investito la Valle D'Aosta con precipitazioni nevose, ha costretto il Comitato Organizzatore del "2º Raduno Snow Bike del Cervino", previsto a Cervinia per sabato 29 febbraio, di rinviarlo al 7 marzo.

Per i 400 biker iscritti all'evento, il programma della manifestazione rimane invariato, con partenza tutti insieme dai 3.500 m. del ghiacciaio di Plateau Rosà e arrivo in Cervinia paese, per un totale di 10 chilometri di discesa tutti da percorrere sulla neve.

E proprio questa particolarità ha fatto di questo "2º Raduno Snow Bike del Cervino" un imperdibile must per gli appassionati delle due ruote, che qui avranno la possibilità di confrontarsi con un terreno insolito per le bici, le piste da sci. Appuntamento rinviato dunque a sabato 7 marzo, con serata di luna piena, che aggiunge così altro fascino all'insolito raduno di bike in quota.

VIDEO EDIZIONE 2017