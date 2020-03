Calcio a 5: Serie A, l’Aosta sconfitta in Sardegna nello sfida retrocessione

Cade contro il Leonardo nello scontro diretto per non retrocedere l'Aosta Calcio 511 del presidente Fea, che ora è al terzultimo posto nella classifica del campionato A2 di calcio a 5.

Trasferta in terra sarda amara per i gialloblù capitanati da Rodrigo Rosa; il modesto Leonardo si è imposto per 3 a 1, vittoria che ha permesso alla squadra cagliaritana salire al quart'ultimo posto con 18 punti, distanziando di due punti l'Aosta, sempre più risucchiata nel baratro.

Le reti tutte nella ripresa, con Dos Santos che segna per il Leonardo al 3', mentre Da Silva pareggia dopo otto minuti. Appena il tempo di gioire e l'Aosta va di nuovo sotto per il gol di Panucci, mentre è ancora Dos Santos a meno di un minuto dal termine a siglare il definitivo3 a 1.

Domani sabato 29 ancora una sfida decisiva, contro il Città di Sestu quint'ultimo a 21 punti.

Classifica: Carrè Chiuppano 41 punti; Milano 40 punti; Imolese, L84 39 punti; Città di Asti 37 punti; Città di Massa 34 punti; Futsal Villorba 33 punti; Saints Pagnano 28 punti; Gisinti Pistoia, Città di Sestu 21 punti; Leonardo 18 punti; Aosta 16 punti; Fenice Veneziamestre 13 punti; Olimpia Regium Reggio Emilia 9 punti.