Sci: CdM a La Thuile, più di 60 persone per preparare la pista

La nevicata intensa dalla tarda mattinata di oggi non sta rallentando i preparativi per le due gare di Coppa del Mondo femminile di sci in programma sabato e domenica a La Thuile. Dalle prime ore dell’alba sulla pista stanno operando circa 60 persone, tra personale delle Funivie San Bernardo, maestri di sci, militari e volontari per rimuovere i circa 30 cm di neve caduta.

Lo sgombero del nuovo manto sta avvenendo sia manualmente sia con i mezzi battipista, come spiega Killy Martinet, presidente del comitato organizzatore: "La situazione è sotto controllo e venerdì probabilmente bagneremo la pista per indurire ulteriormente il manto nevoso; per le gare la pista sarà perfetta”.

A La Thuile le previsioni annunciano dai 30 ai 40 centimetri di neve nella giornata di oggi e ulteriori precipitazioni nevose fino alla notte tra sabato e domenica.“Siamo pronti anche per l’eventuale nevicata di sabato notte - assicura Martinet - non ci faremo trovare impreparati, e grazie al supporto di tutti confidiamo di risolvere al meglio ogni possibile criticità”.