Corsa campestre: Domenica ad Aosta prova unica per titoli valdostani

Con inizio previsto per le ore 10,30, nell’area verde Abbé Henry di corso lancieri di Aosta, di fronte al campo di Atletica Tesolin, è in programma domenica prossima la prova unica per l’assegnazione dei titoli valdostani individuali di corsa campestre per tutte le categorie, dai Ragazzi agli Assoluti.

La stessa competizione è anche valida quale fase regionale dei Campionati di Società, di qualificazione alla prova nazionale, sia individuale che di club, prevista a metà marzo a Campi Bisenzio (Firenze).

La riunione era già calendarizzata e prevista per la stessa data a Volpiano, ma è stata annullata a seguito dell’impedimento sul territorio regionale piemontese di ogni manifestazione sportiva collegata alle misure precauzionali rese obbligatorie dall’emergenza del Coronavirus per il periodo 29 febbraio – 1° marzo, di conseguenza si è resa necessaria l’indizione della manifestazione sul territorio valdostano nella stessa data del 1° marzo. Dopo un confronto con il Comitato regionale di atletica leggera, l’organizzazione tecnica della manifestazione è stata affidata all’Atletica Sandro Calvesi di Aosta.