Sci alpino: Mondiali Juniores; Giulia Albano alla rassegna iridata Junior in Norvegia

Spicca per la Valle d'Aosta il nome di Giulia Albano (Sc Mont Glacier) tra quelli dei quindici atleti convocati per i Campionati Mondiali Juniores di Fondo, rassegna in programma a Narvik (Norvegia), dal 5 al 14 marzo. Per il Centro sportivo Esercito saranno invece della partita Lara Della Mea, Monica Zanoner e Simon Talacci.