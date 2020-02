CONFERMATE LE GARE DI COPPA DEL MONDO FEMMINILE A LA THUILE

In ottemperanza all’ordinanza in tema di sicurezza sanitaria, impartita nei giorni scorsi dal Governo Italiano, alcune autorità regionali hanno assunto la decisione di cancellare o posporre eventi pubblici, inclusi quelli sportivi. Ciò, però, non si applica alla Valle d’Aosta, la regione in cui è situata la località di La Thuile, dove non sono stati registrati casi di contagio da coronavirus.



Di conseguenza, la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) e il Comitato Organizzatore di La Thuile, in accordo con FIS (Federazione internazionale dello sci), possono confermare che le gare previste il 29 febbraio e il 1 marzo saranno disputate come da programma.



Nel massimo interesse per la salvaguardia della salute pubblica, le gare di questo week-end si terranno con un numero limitato di spettatori.



Gli atleti italiani e gli staff delle squadre sono sotto controllo continuo da parte della Commissione medica federale allo scopo di avere garanzia del loro buon stato di salute.