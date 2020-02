Equitazione: Premiati a Sarre i campioni valdostani

Il cavallo 'tira' in Valle d'Aosta, e non è una battuta. Con circa 450 tesserati e nove circoli ippici la Vallée si conferma infatti come Delegazione Fise operativa e in buono stato di salute. Al Gala dei Cavalieri, momento di premiazione di atleti, tecnici e collaboratori, hanno partecipato all’Hotel Etoile du Nord di Sarre oltre 120 persone per festeggiare un anno di intensa attività.

All’appuntamento valdostano hanno presenziato diversi presidenti di Comitati Fise di altre regioni: Mirella Bianconi dall’Umbria, Gabriella Moroni dalle Marche, Giacomo Borlizzi dal Piemonte, a manifestare la buona e positiva collaborazione esistente, così come non è mancato il Presidente nazionale della Fise, Marco di Paola, che nel suo discorso di saluto ha evidenziato che “la Federazione italiana sport equestri è prima di tutto una grande famiglia nella quale gli atleti, le loro famiglie, gli istruttori sono il nucleo centrale. Il piacere è quello di premiare ogni anno gli sforzi e la passione di tutti coloro che con impegno portano avanti questi valori di unità, così come i valori dello sport che rappresentiamo”.

Calorosi i ringraziamenti del presidente Di Paola per il lavoro portato avanti dalla delegazione valdostana, capitanata dal delegato regionale Giovanna Rabbia Piccolo. Tra i principali appuntamenti sportivi valdostani è stata evidenziata in particolare la kermesse di Torgnon, che ormai ha trovato luogo privilegiato nella conca del sole ai piedi del Cervino, per la collaborazione del Comune di Torgnon e l’organizzazione a cura della Società Torgnon Endurance. Le gare del mese di luglio organizzate a Torgnon si confermanoimportante momento di richiamo non solo per gli amanti dell’Endurance, ma anche del salto ostacoli con numeri importanti.



Per il Campionato valdostano di Salto Ostacoli sono stati premiati:



1° G1 S. Erik Perron

2° G1 S Sharon Payn

1° Pat. AJ Arianna Cerana

2° Pat. AJ Martina Cappello

3° Pat. AJ Sara Oddone

1° Pat. BJ Gilbert Chouque

2° Pat BJ Carolina Bravo

3° Pat BJ Gioele Gatti



Per il Campionato valdostano di Endurance sono stati premiati:



Cat. CEN A S: 1° Antonella Maria Antonelli, 2° Italo Travostrino, 3° Michela Catozzo

Cat. CEN B: 1° Claudia De Marie

Cat. CEN AJY 1° Giorgia Pisano, 2° Celine Barmasse

Cat. Debuttanti S: 1° Massimo Nocito

Cat. Debuttanti Junior: 1° Francesca Nocito - 2° Emilie Gontier - 3° Lisa Rocher



Per i buoni risultati ottenuti a livello internazionale è stata premiata per il Salto Ostacoli Irys Marinella Rini Cirelli, mentre per l’endurance sono stati dati riconoscimenti a Giulia Mantovani, Nicolò Trotta, Martina Pisano, Manila Bellei e Alessia Lustrissy.

Per la partecipazione al Campionato italiano Attacchi sono stati premiati: Viviana Matteja medaglia d’oro in combinata pariglie, Stefano Seracco per la medaglia d’argento. Entrambi gli atleti sono stati premiati anche per la partecipazione alla Coppa delle Regioni, evento al quale erano presenti anche l’atleta Giorgia Saracco e il Ct Carlo Mascheroni.

Per la partecipazione alle Poniady di Endurance Attacchi che si sono svolte a Roma in agosto sono stati dati riconoscimenti a Ludovica Gastaldi, Lisa Rocher, Coralie Chanoux ed Helène Castelnuovo.

La squadra era guidata dalla CT Katia Lafarge. Per la partecipazione alle Poniady di salto ostacoli sono state premiate Giada Palama, Chérie Maquignaz, Giulia Meggiolaro, Ludovica Gastaldi. La squadra era guidata dal CT Baldassare Barrovecchio.

Riconoscimenti sono stati dati, infine, ai tecnici che hanno conseguito nuovi titoli nel corso dell’anno a seguito dei percorsi di formazioni organizzati dalla Fise.