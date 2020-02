Scialpinismo: Al via sabato la Monterosa Skialp

Il Coronavirus non spaventa gli organizzatori della Monterosa Skialp, gara di scialpinismo in coppia la cui decima edizione è al via in notturna sabato 29 febbraio nel comprensorio del Monterosa Ski a Champoluc.

La manifestazione non rientra tra quelle sotto l'egida della Federazione sport invernali-Fis ed è stata confermata: start alle 18 da Ayas Champoluc e corsa lungo un tracciato di oltre 30 chilometri e 2800 metri di dislivello positivo totale. I concorrenti affronteranno le difficili salite Belvedere, MonRoss, Bettaforca, Colle Betta e Lago Ciarcerio.

Lo scorso anno la Monterosa Skialp era partita da Gressoney e proprio l'alternanza annuale tra le valli di Ayas e Gressoney è l'ingrediente maggiormente gradito dai concorrenti, tra quali sono iscritti anche quest'anno alcuni 'big' dello scialpinismo mondiale. Tra questi Nadir Maguet, Damiano Lenzi, Laura Besseghini, Filippo Barazzuol, Lorenzo Holzknecht, Franco Collé, Tadei Pivk, Denis Trento, Raffaella Rossi, Tatiana Locatelli, Matteo Eydallin, Charlotte Bonin, Marti Werner.